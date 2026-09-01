Na gradskim linijama će radnim danima saobraćati 1.490 vozila, subotom 1.037, a nedeljom 924 vozila.
od 1. septembra
ZIMSKI RED VOŽNJE NA SNAZI OD DANAS U BEOGRADU: Evo šta to u stvari znači
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Sekretarijat za javni prevoz najavio je da 1. septembra na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama počinje primena zimskog reda vožnje.
Na gradskim linijama će radnim danima saobraćati 1.490 vozila, subotom 1.037, a nedeljom 924 vozila. Prevoz putnika na prigradskim i lokalnim linijama obavljaće 275 vozila radnim danom, 182 subotom i 168 nedeljom.
Primenom zimskog reda vožnje prestaju s radom sezonske linije Ada 1–5 i linija 400.
Važeće redove vožnje putnici mogu pogledati na zvaničnom sajtu Sekretarijata za javni prevoz: www.bgprevoz.rs.
Kurir.rs/Beograd.rs
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