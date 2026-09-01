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To se jutros vidi i na beogradskim ulicama gde za razliku od prethodnih dana, danas sve vrvi od automobila i gužvi na svakom koraku.

Duge kolone beleže se na Brankovom mostu u smeru ka Novom Beogradu dok je na Gazeli obrnuto, čini se da je saobraćaj gušći u smeru ka centru grada.

1/8 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

U Beogradu je od danas na snazi i zimski red vožnje za vozila GSP. Evo šta to znači u praksi.

Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Kamioni na prelazu Šid čekaju četiri sata

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja putničkih vozila, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).Kamioni na prelazu Šid čekaju oko četiri sata, a na prelazima Batrovci, Horgoš i Kelebija oko tri sata. Na graničnom prelazu Bezdan, teretna vozila čekaju oko dva sata, saopštio je AMSS. "Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja", navodi se u saopštenju.