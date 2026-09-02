Pozivaju se deca da se pridruže najuzbudljivijoj morskoj avanturi, punoj neočekivanih obrta i iznenađenja, u kojoj glavnu ulogu ima mladi i odvažni gusar Luka.
Ulaz je slobodan
BESPLATNO U BEOGRADU: Predstava za decu "Mali gusar i blago sirene" u subotu u Šumicama
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Predstava „Mali gusar i blago sirene” održaće se u subotu, 5. septembra, u 18.30 časova na letnjoj sceni UVC-a „Šumice”, saopšteno je iz ove ustanove.
Pozivaju se deca da se pridruže najuzbudljivijoj morskoj avanturi, punoj neočekivanih obrta i iznenađenja, u kojoj glavnu ulogu ima mladi i odvažni gusar Luka, koji sanja o pustolovinama i istraživanju morskih dubina.
Foto: Beograd.rs, Beoinfo
Jednog dana, dok plovi svojim brodom, Luka otkriva tajanstvenu mapu koja vodi ka blagu skrivenom na dnu mora, koje prema legendi čuva magična sirena. Luka, odlučan u nameri da pronađe sirenu i blago, kreće u neverovatnu avanturu.
Ulaz je slobodan.
Kurir.rs/Beograd.rs
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