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Predstava „Mali gusar i blago sirene” održaće se u subotu, 5. septembra, u 18.30 časova na letnjoj sceni UVC-a „Šumice”, saopšteno je iz ove ustanove.

Pozivaju se deca da se pridruže najuzbudljivijoj morskoj avanturi, punoj neočekivanih obrta i iznenađenja, u kojoj glavnu ulogu ima mladi i odvažni gusar Luka, koji sanja o pustolovinama i istraživanju morskih dubina.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Jednog dana, dok plovi svojim brodom, Luka otkriva tajanstvenu mapu koja vodi ka blagu skrivenom na dnu mora, koje prema legendi čuva magična sirena. Luka, odlučan u nameri da pronađe sirenu i blago, kreće u neverovatnu avanturu.

Ulaz je slobodan.