Pogledajte spisak lokacija i radno vreme transfuziomobila gde danas možete dobrovoljno dati krv u Srbiji, kao i koje uslove morate ispunjavati
Transfuzija krvi
GDE DANAS MOŽETE DATI KRV? Spisak svih lokacija i transfuziomobila u Srbiji!
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.
- Novi Beograd, stari Merkator, autobus 9-13 časova
- Petrovac na Mlavi, Crveni krst 9-14 časova
- Šabac, Kulturni centar 9-15 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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