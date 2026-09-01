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U samom centru Beograda danas oko 15 časova odigrala se prava drama kada je, nakon svađe u saobraćaju, došlo do žestokog verbalnog i fizičkog obračuna u kom je teško napadnut jedan taksista.

Prema rečima očevidaca koji su se zatekli na licu mesta, sukob je počeo u saobraćaju, da bi se ubrzo pretvorio u nasilje na ulici. Napadač je oborio taksistu na zemlju, a potom nastavio brutalno da ga udara pesnicama i šutira dok je ovaj ležao na asfaltu.

Brzom reakcijom policije, napadač je savladan i priveden. Kako se saznaje, reč je o N. K. (39), a daljim pretresom kod njega je pronađen napunjen pištolj.

Uviđaj i istraga su u toku, a policija utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta, kao i da li osumnjičeni poseduje dozvolu za oružje koje je nosio sa sobom.