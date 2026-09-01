Slušaj vest

U samom centru Beograda danas oko 15 časova odigrala se prava drama kada je, nakon svađe u saobraćaju, došlo do žestokog verbalnog i fizičkog obračuna u kom je teško napadnut jedan taksista.

Prema rečima očevidaca koji su se zatekli na licu mesta, sukob je počeo u saobraćaju, da bi se ubrzo pretvorio u nasilje na ulici. Napadač je oborio taksistu na zemlju, a potom nastavio brutalno da ga udara pesnicama i šutira dok je ovaj ležao na asfaltu.

Brzom reakcijom policije, napadač je savladan i priveden. Kako se saznaje, reč je o N. K. (39), a daljim pretresom kod njega je pronađen napunjen pištolj.

Uviđaj i istraga su u toku, a policija utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta, kao i da li osumnjičeni poseduje dozvolu za oružje koje je nosio sa sobom.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteHronikaNAPADAČI PRESRELI MLADIĆA, TRAŽILI MU TELEFON I NOVAC! On im se suprotstavio pa usledio pakao, haos na železničkoj stanici u Batajnici
shutterstock-591621143.jpg
HronikaŠEST DANA BEŽI OD POLICIJE: Aleksinčanin (33) učestvovao u brutalnoj tuči u restoranu u Prokuplju - raspisana poternica za njim
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_80c80212.jpg
HronikaKRVAVI OBRAČUN U BEOGRADU! Hteo da spasi prolaznike od pijanog nasilnika sa nožem, pa nastao haos - sekunde su odlučivale...
WhatsApp Image 2026-08-01 at 17.14.25 (1).jpeg
HronikaZA MLADIĆA OTETOG NASRED KALUĐERICE TRAŽILI PAPREN OTKUP Krvnički ga tukli i ubadali nožem, bori se za život! ŠOKANTNI DETALJI
hitna pomoć ambulanta noć