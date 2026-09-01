U Borči se dogodila stravična saobraćajna nezgoda, automobil je udario u autobusku stanicu i povredio dve osobe.
Beograd
(VIDEO) AUTOMOBIL ULETEO NA AUTOBUSKO STAJALIŠTE U BORČI, IMA POVREĐENIH Stravičan prizor na licu mesta, vozio mrtav pijan
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Jeziva saobraćajna nezgoda dogodila se danas u Borči, kada je automobil iz za sada nepoznatih razloga uleteo na autobusko stajalište i tom prilikom povredio dve osobe.
Prema prvim informacijama sa terena, vozilo je udarilo u prostor autobuske stanice, a prizor nakon nesreće je stravičan, automobil je potpuno razlupan.
U ovoj nezgodi povređene su dve osobe. Za sada nije poznato u kakvom su stanju, kao ni stepen njihovih povreda.
Kako očevici ističu vozač je bio u alkoholisanom stanju.
Na licu mesta nalaze se nadležne službe, a u toku je utvrđivanje svih okolnosti koje su dovele do nesreće.
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