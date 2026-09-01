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Jeziva saobraćajna nezgoda dogodila se danas u Borči, kada je automobil iz za sada nepoznatih razloga uleteo na autobusko stajalište i tom prilikom povredio dve osobe.

Prema prvim informacijama sa terena, vozilo je udarilo u prostor autobuske stanice, a prizor nakon nesreće je stravičan, automobil je potpuno razlupan.

00:06 Saobraćajna nesreća u Borči Izvor: Kurir

U ovoj nezgodi povređene su dve osobe. Za sada nije poznato u kakvom su stanju, kao ni stepen njihovih povreda.

Kako očevici ističu vozač je bio u alkoholisanom stanju.