Slušaj vest

Putevi Srbije najavili su, od 2. do 5. septembra, uveče i noću, radove na Pančevačkom mostu.

Radove će izvoditi “ na popravci dilatacionih spojnica na deonici pre čelične konstrukcije Pančevačkog mosta, na državnom putu, na deonica Beograd (Bogoslovija) – petlja Krnjača“.

To će raditi, 2. i 3. septembar od 20.00 do 5.00 u smeru Beograd (Bogoslovija) – petlja Krnjača, piše u saopštenju.

Najavili su 3. i 4. septembra kao i 4. i 5. septembra, od 20.00 do 5.00 radove u smeru petlja Krnjača – Beograd (Bogoslovija).

U zoni radova, saobraćaj će se odvijati slobodnom saobraćajnom trakom

Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom, dodali su.

Ne propustiteDruštvoCrveni alarm za vozače! Deca su ponovo na ulicama, policija kreće u akciju - 4 stvari pod lupom
saobraćajna policija
DruštvoIspred parkinga kod Skupštine Srbije postavljen ležeći policajac sa šiljcima: Kurir proverava njegovu funkciju - U ovom slučaju pravi ozbiljno oštećenje
Luka Velimirović izveštava o ležećem policajcu sa šiljcima u Beogradu
DruštvoMUP digao dronove nad magistralom! Vozači na putu ka Crnoj Gori pod budnim okom policije, jedan potez skupo će vas koštati
Saobraćaj na auto-putu, kamere, novčane kazne i saobraćajna policija
ZanimljivostiU ovom mestu automobili ne postoje: Svuda se kreću čamcima, ima preko 170 mostova, a iza imena se krije čudna priča
Hithorn, Holandija