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Putevi Srbije najavili su, od 2. do 5. septembra, uveče i noću, radove na Pančevačkom mostu.

Radove će izvoditi “ na popravci dilatacionih spojnica na deonici pre čelične konstrukcije Pančevačkog mosta, na državnom putu, na deonica Beograd (Bogoslovija) – petlja Krnjača“.

To će raditi, 2. i 3. septembar od 20.00 do 5.00 u smeru Beograd (Bogoslovija) – petlja Krnjača, piše u saopštenju.

Najavili su 3. i 4. septembra kao i 4. i 5. septembra, od 20.00 do 5.00 radove u smeru petlja Krnjača – Beograd (Bogoslovija).

U zoni radova, saobraćaj će se odvijati slobodnom saobraćajnom trakom