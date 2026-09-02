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Nedelja je na "Beogradskom letu" bila ispunjena igrom i dobrom zabavom!

Na Kalemegdanu i Tašmajdanu najmlađi su uživali u brojnim dečjim predstavama, muzici, kreativnom i sportskom programu, igri i druženju na otvorenom. Poseban doživljaj bio je bioskop na otvorenom i film "Priča o mojoj majci".