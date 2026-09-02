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Nedelja je na "Beogradskom letu" bila ispunjena igrom i dobrom zabavom!

Na Kalemegdanu i Tašmajdanu najmlađi su uživali u brojnim dečjim predstavama, muzici, kreativnom i sportskom programu, igri i druženju na otvorenom. Poseban doživljaj bio je bioskop na otvorenom i film "Priča o mojoj majci".

Svakog vikenda Kalemegdan (fontana "Ribar" i Gornji grad) i Tašmajdan postaju mesta za igru, druženje i dobru zabavu!
Očekuju vas kreativne, sportske, edukativne i zabavne aktivnosti za sve generacije.

Kurir.rs/Grad Beograd

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