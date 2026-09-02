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Dva pešaka teško su povređena u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 19.15 sati dogodila u Borči, rečeno je u beogradskoj službi Hitne pomoći.

Povređeni muškarac i žena su prevezeni u Urgentni centar.

Tokom noći dogodilo se još šest saobraćajnih nezgoda u kojima je lakše povređeno pet osoba.

Dežurne ekipe službe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 106 puta, od čega 20 puta na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.