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Osvanulo je drugo septembarsko jutro u Beogradu, a sa povratkom đaka u školske klupe gužve na gradskim saobraćajnicama ponovo su gotovo neizbežne. Kao i prethodnog dana, sve najvažnije gradske saobraćajnice ovog jutra su preopterećene, a sudeći prema trenutnoj situaciji, pojačan intenzitet saobraćaja mogao bi da obeleži i naredne radne dane.

Na Brankovom mostu povremeno se stvaraju ogromne gužve u oba pravca, i to u svim saobraćajnim trakama, zbog čega se vozila kreću usporeno. Velike gužve beleže se i na kružnom toku i raskrsnici ispred Tržnog centra Ušće. Na Gazeli su sve trake pune, dok se u pravcu ka gradu vozila vrlo često gotovo i ne pomeraju. Slična situacija je i na Autokomandi, gde se ogromne gužve stvaraju iz većine pravaca.

1/5 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Kružni tok na Slaviji ovog jutra je prohodan, kao i veći deo Bulevara kralja Aleksandra. Takovska ulica je prohodna, kao i Trg Nikole Pašića i potez odatle ka Trgu republike. U Bulevaru despota Stefana povremeno dolazi do kraćih zastoja, dok se situacija na Pančevačkom mostu u pravcu ka gradu dodatno pogoršava. Kolone na priključenju za most iz pravca Pančeva, ali i iz pravca Borče i Krnjače, postaju sve duže.

Auto moto savez Srbije (AMSS) vozačima jutros posebno skreće pažnju na dodatni oprez u zonama škola. U gradskim sredinama se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Povremeno se očekuje i veći broj vozila u tranzitu na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju.