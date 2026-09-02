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Gradska opština Novi Beograd svoje đake prvake danas je nagradila novčanim vaučerima u vrednosti od po 10.000 dinara. Podela poklon-vaučera povodom početka školovanja počela je u OŠ „Kneginja Milica”, a zatim je nastavljena i u ostalim osnovnim školama u kojima je podeljeno ukupno 2.300 vrednosnih vaučera, saopšteno je iz ove opštine.

Predsednica opštine Ivana Nikolić poželela je prvacima srećan početak školovanja i istakla da su poklon-vaučeri nastavak aktivnosti ove opštine za podršku porodici i roditeljstvu.

– Želim našim prvacima da polazak u školu dožive kao početak divnog putovanja, punog znanja i prijateljstava, osmeha i lepih uspomena koje će pamtiti ceo život. Želim im da budu dobri drugari i uvek podrška jedni za druge, kao što će i Opština Novi Beograd nastaviti da pruža podršku đacima, njihovim roditeljima i nastavnicima – rekla je ona.

Vaučere roditelji i deca mogu da iskoriste u narednih šest meseci.

Kurir.rs/Beograd.rs

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