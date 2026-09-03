Ove godine je prijavljen najveći broj učesnika do sada, više od 60 iz zemlje i inostranstva, saopštavaju iz Sekretarijata za sport i omladinu.
od petka na voždovcu
TROFEJ BEOGRADA 2026 U KUGLANJU! Ove godine prijavljen najveći broj učesnika do sada, veliko interesovanje
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Takmičenje „Trofej Beograda 2026” u kuglanju održaće se 4. i 5. septembra pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu u Sportskom centru Voždovac.
Ove godine je prijavljen najveći broj učesnika do sada, više od 60 iz zemlje i inostranstva, saopštavaju iz Sekretarijata za sport i omladinu.
Iako je otvaranje turnira predviđeno u subotu, 5. septembra, u 10 časova, zbog masovnosti takmičenje će startovati u petak, 4. septembra, a završiće se u subotu, 5. septembra.
Kurir.rs/Beograd
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