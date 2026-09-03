Slušaj vest

Takmičenje „Trofej Beograda 2026” u kuglanju održaće se 4. i 5. septembra pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu u Sportskom centru Voždovac.

Ove godine je prijavljen najveći broj učesnika do sada, više od 60 iz zemlje i inostranstva, saopštavaju iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Iako je otvaranje turnira predviđeno u subotu, 5. septembra, u 10 časova, zbog masovnosti takmičenje će startovati u petak, 4. septembra, a završiće se u subotu, 5. septembra.

Kurir.rs/Beograd

Ne propustiteBeogradBESPLATNO U BEOGRADU: Predstava za decu "Mali gusar i blago sirene" u subotu u Šumicama
Screenshot 2026-09-01 143520.png
BeogradOPŠTINA NOVI BEOGRAD DAROVALA PRVAČIĆE! Đacima prvacima na poklon vaučer od 10.000 dinara!
Screenshot 2026-09-02 105709.png
HronikaKAMERE ZABELEŽILE STRAVIČNU MASOVNU TUČU U ZEMUNU! Sevale pesnice i nož, četvorica stranih državljana povređena, jedan završio na operacionom stolu
IMG_20251002_000733.jpg
BeogradNAJLEPŠI VIKEND ZA NAMA! "Beogradsko leto" oduševilo najmlađe na Kalemegdanu i Tašmajdanu (VIDEO)
Screenshot 2026-09-01 225143.png