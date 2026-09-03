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od petka na voždovcu

od petka na voždovcu

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Takmičenje „Trofej Beograda 2026” u kuglanju održaće se 4. i 5. septembra pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu u Sportskom centru Voždovac.

Ove godine je prijavljen najveći broj učesnika do sada, više od 60 iz zemlje i inostranstva, saopštavaju iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Iako je otvaranje turnira predviđeno u subotu, 5. septembra, u 10 časova, zbog masovnosti takmičenje će startovati u petak, 4. septembra, a završiće se u subotu, 5. septembra.