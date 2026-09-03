Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.

  • Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova
  • Novi Beograd, FIS Serbia, autobus 10-16 časova
  • Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Smederevska Palanka, Mesna zajednica "Donji grad" 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradOPŠTINA NOVI BEOGRAD DAROVALA PRVAČIĆE! Đacima prvacima na poklon vaučer od 10.000 dinara!
Screenshot 2026-09-02 105709.png
HronikaKAMERE ZABELEŽILE STRAVIČNU MASOVNU TUČU U ZEMUNU! Sevale pesnice i nož, četvorica stranih državljana povređena, jedan završio na operacionom stolu
IMG_20251002_000733.jpg
BeogradKOLONE NA BEOGRADSKIM ULICAMA OD RANOG JUTRA! Vozila mile na Autokomandi, na Gazeli stoje u mestu – AMSS izdao upozorenje vozačima (FOTO)
jutarnji špic.png
BeogradTEŠKA NOĆ ZA HITNU, 7 SAOBRAĆAJKI: Dva pešaka teško povređena u Borči
hitna pomoć