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Dvojica motociklista lakše su povređena u dve saobraćajne nezgode koje su se protekle noći dogodile u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Dežurne ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 127 puta, od čega 21 put na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Dvojica motociklista povređena u saobraćajnim nezgodama u Beogradu

U saobraćajnim nesreći u Zemunu i na Zvezdari lakše su povređena dvojica motociklista, koji su prevezeni u dežurne zdravstvene ustanove.

U Ulici Pukovnika Milenka Pavlovića u Zemunu, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 21.10, lakše je povređen tinejdžer (17) koji je vozio motocikl, i on je prevezen u Dečju bolnicu u Tiršovoj.

Motociklista je lakše povređen i u saobraćajnoj nesreći koja se u 22.12 sati dogodila na uglu ulica Pljevaljske i Velizara Kosanovića na Zvezdari, i on je prevezen na VMA.

Hitna pomoć je intervenisala i zbog saobraćajne nezgode koju je u 1.04 sati izazvao muškarac, u Ulici Jovana Ćirilova na Zvezdari, za koga je utvrđeno da je pod uticajem tableta koje je popio udario u drugi automobil, i on je prevezen na VMA, dok je žena koja je učestvovala u saobraćajnoj nezgodi koja se u 20.06 sati dogodila u Vojvođanskoj ulici na Bežanijskoj kosi zbrinuta na licu mesta.

Tokom noći hitna pomoć je imala ukupno 125 intervencija, od kojih je na 21 bila na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, dok je na javnom mestu najviše intervencija bilo zbog alkoholisanih osoba.