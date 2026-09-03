Slušaj vest

Bližimo se polako kraju još jedne radne nedelje, ali gužve na udarnim gradskim saobraćajnicama širom Beograda ne popuštaju. Štaviše, trenutno je situacija na nekim mestima gora nego prethodnih dana, konkretno na Pančevačkom putu i u Takovskoj ulici.

Od jutros su sporadične gužve na Brankovom mostu i na kružnom toku ispred TC Ušće, a ista je situacija i na raskrsnici ispred tržnog centra.

1/4 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

Gazela na momente beleži ozbiljne gužve, do te mere da vozila moraju potpuno da se zaustave. Na Autokomandi su sporadični zastoji.

Slavija je prohodna, kao i veći deo Bulevara kralja Aleksandra.

U Takovskoj ulici se oko 8.10 časova dogodila saobraćajna nezgoda, odnosno sudar dva putnička vozila, zbog čega je nastala gužva u pravcu ka Skupštini.

Bulevar despota Stefana je prohodan, dok su na Pančevačkom mostu zabeležene ozbiljne gužve.

Posebno težak je saobraćaj na Pančevačkom putu, gde je sudar kod Rafinerije nafte Beograd napravio kolaps. Naši dopisnici javljaju da je od Pančeva do Beograda u jednom trenutku putovanje trajalo više od sat vremena.

00:23 Ogromna gužva na Pančevačkom putu u pravcu ka Beogradu nakon sudara Izvor: Kurir

Kada je naš dopisnik stigao na lice mesta, zatekao je dva policijska vozila i jedno putničko vozilo u žutoj autobuskoj traci, dok su delovi vozila zatečeni na travi van kolovoza.