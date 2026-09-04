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Potrošači u delovima Zvezdare i Zemuna u danas, 4. septembra, privremeno će ostati bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži. Prema najavi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", radovi će se odvijati u različitim terminima, a građanima se savetuje da na vreme obezbede dovoljne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Na Zvezdari će bez vode od 8.30 do 18.00 sati ostati potrošači u delu Ulice vojvode Šupljikca, na potezu od Vojvode Petka do Vatroslava Jagića. Reč je o planiranim radovima na vodovodnoj mreži, zbog kojih će snabdevanje u ovom delu opštine biti privremeno obustavljeno.

Istovremeno, u Zemunu će prekid vodosnabdevanja trajati duže. Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, od 9.00 do 22.00 sata bez vode će biti potrošači u ulicama Dragana Rakića, Sava Burića, Crnog duda, Smokvinoj, Žirovoj, Drenovoj, Bele breze i Hrasta lužnjaka.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom u oba dela grada biće obezbeđene auto-cisterne. Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" apeluju na potrošače da, pre početka radova, pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe kako bi lakše prebrodili period bez vodosnabdevanja.

Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" navode da će nakon završetka planiranih radova snabdevanje vodom biti normalizovano.

Kurir.rs

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