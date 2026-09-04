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U subotu, 5. septembra, Beograd će biti domaćin još jednog izdanja „Belgrade 10K RUN Nike”, a ove godine posebnu pažnju privlači elitna trka i najava borbe za rezultat ispod 28 minuta, saopšteno je iz „Beogradskog maratona”.

Ravna i brza beogradska staza biće pozornica za snažnu međunarodnu konkurenciju koja u Beograd dolazi sa jasnom ambicijom – napad na rekord staze i granicu od 28 minuta u muškoj konkurenciji.

„Beogradski maraton”, kao organizator, pobrinuo se da 5. septembra glavni grad Srbije ponovo bude na mapi svetske atletike i domaćin trke u kojoj se očekuju vrhunski rezultati. „Belgrade 10K RUN Nike” i ove godine okuplja veliki broj ljubitelja trčanja, ali će oči sportske javnosti biti posebno usmerene na elitnu konkurenciju, kao i na pitanje o tome koliko brzo može da se trči 10 kilometara u Beogradu.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Trka se održava pod pokroviteljstvom Grada Beograda, a prijave za učešće dostupne su na sajtu „Beogradskog maratona”.