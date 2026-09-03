Slušaj vest

Vojnomedicinska akademija (VMA) imala je uobičajeno napornu i zahtevnu noć, tokom koje je pregledano više od 660 pacijenata. Glavni dežurni lekar grupe neuropsihijatrijskih klinika, dr Ranko Raičević, otkrio je dramatične podatke o broju povređenih u saobraćaju, ali i o naglom skoku broja moždanih udara usled ekstremnih vrućina.

Na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu protekla noć bila je izuzetno teška. Praktično sve dežurne službe imale su pune ruke posla, a o tome svedoče brojke

"Uobičajeno zahtevno dežurstvo, sa velikim brojem pregleda: preko 660 pregleda, oko 560 pacijenata, 66 prijema, veliki broj operacija", izjavio je dr Ranko Raičević za RTS.

Brojke sa dežurstva na VMA

Preko 660 pregleda obavljeno je tokom jedne noći.

Oko 560 pacijenata zatražilo je pomoć lekara.

66 pacijenata je zadržano na bolničkom lečenju.

3 mehaničke trombektomije (hitne procedure kod moždanog udara).

Zabeležen je veliki broj operacija i intervencija u angiosali.

Evidentirano je nekoliko povreda na građevinskim radovima.

Jeziv broj povređenih motociklista i dostavljača: "Misle da mladost može sve"

Poseban akcenat dr Raičević stavio je na saobraćajne nesreće koje se svakodnevno ponavljaju na našim ulicama. Najugroženiji su vozači dvotočkaša, a lekar apeluje na hitnu promenu ponašanja u saobraćaju .

"Imamo neverovatan broj povreda, pre svega onih u kojima učestvuju vozači i motociklisti, kao i ljudi koji rade u transportnim organizacijama", upozorio je lekar.

On ističe da je glavni uzrok ovih nesreća neprilagođena brzina, kao i zabluda mladih ljudi da su neranjivi.

"Sve je to zbog neprilagođene brzine. Svi misle da 'mladost može sve'. Nažalost, samo jedan trenutak nepažnje promeni njihov život za čitav život, ako uopšte prežive takav događaj", naglasio je dr Raičević.

VMA preplavljen pacijentima sa moždanim udarom

Pored saobraćajnog traumatizma, VMA je preplavljen pacijentima koji su doživeli moždani udar. Ekstremno visoke temperature vazduha koje pogađaju našu zemlju direktan su okidač za kardiovaskularne i neurološke probleme.

"Apelujemo zbog ovih velikih vrućina na pacijente da redovno uzimaju svoju terapiju i da vode računa, pre svega, o visokim vrednostima krvnog pritiska", poručuje doktor.

Lekar posebno naglašava da se terapija ne sme menjati samoinicijativno:

"Ponekad je potrebno da se, zbog vrućina, terapije koriguju, ali pacijenti to nikako ne smeju da rade na svoju ruku".