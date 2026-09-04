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Tokom protekle noći u Beogradu su evidentirane tri saobraćajne nezgode, a u njima su povređene tri osobe. Jedna osoba zadobila je teže povrede.

Sve tri odvojene saobraćajne nezgode dogodile su se oko 20 časova.

Kako su agencije rekle iz Hitne pomoći, osoba koja je teže povređena pala je sa motocikla na uglu ulica Kneza Miloša i Miloša Pocerca.

Tokom noći, ova služba je u Beogradu imala ukupno 103 intervencije, od čega 18 na javnom mestu.

Službi Hitne pomoći tokom noći najčešće su se javljali hronični bolesnici, kao i oni koji imaju problema sa bolom u grudima, astmom i hroničnim bronhitisom.