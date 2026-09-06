Danas možete postati heroj! Pridružite se akciji dobrovoljnog davanja krvi na više lokacija širom Srbije
Transfuzija krvi
BUDITE HEROJ, SPASITE NEČIJI ŽIVOT! Danas akcija dobrovoljnog davanja krvi širom Srbije
- Danas se širom Srbije organizuje akcija dobrovoljnog davanja krvi na više lokacija, među njima su Bogatić i Stari grad u Beogradu.
- Krv se može dati i svakodnevno na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19 časova.
- Davalac može biti zdrava odrasla osoba od 18 do 65 godina, uz lekarski pregled i proveru hemoglobina.
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.
- Bogatić, Glušci, Mesna zajednica 9-14 časova
- Stari grad, Luka Beograd, Port Burger Fest, autobus 14-19 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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