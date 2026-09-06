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U Beogradu je protekle noći Hitna pomoć intervenisala zbog upucavanja u Makenzijevoj ulici, dok je u Ulici kraljice Natalije jedna osoba pala sa visine, a na Zelenom vencu jedna osoba je ubodena nožem ispred pekare.

Sinoć oko 22 časa oboren je jedan motociklista, koji je tom prilikom doživeo teške telesne traume, a u Ulici Gavrila Principa jedan muškarac zadobio je opekotine.

Jedna osoba povređena u sudaru putničkog automobila i autobusa u Ulici Slavka Rodića u beogradskom naselju Rakovica. Povređen je muškarac, koji je vozilom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

Služba Hitne pomoći u Beogradu tokom noći primila je ukupno 110 poziva, uz 32 intervencije na javnom mestu.

Intervencije su se najčešće odnosile na probleme sa prekomernim unošenjem alkohola. Osim toga, za pomoć ove službe tokom noći najčešće se su javljali srčani bolesnici.

Kurir.rs/RTS

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