Slušaj vest

Spisak isključenja struje:

Palilula

08:00 - 10:00 Naselje BORČA: BATINjOLSKA: 16-18,22-24,28,19-21,25-29, DIČINSKA: 42,73-73B, Naselje BORČA Mali Zbeg: DIČINSKA: 77-77G,

08:00 - 10:00 Naselje BG-KRNjAČA: SAVE KOVAČEVIĆA ULICA 3: 14-14S,20G-20S,

09:00 - 11:00 DARINKE JEVRIĆ: 92,96, DRAGINjE ADAMOVIĆ: 56-58G,62,68,72,37, SLANAČKI PUT: 99A-99C, Naselje VIŠNjICA: DESPOTOVAČKA: 52A,56-56B,25B-31,45B, DRAGANA MAKSIMOVIĆA: 2, DRVARSKE ČESME: 27G-29C,

Voždovac

09:00 - 12:00 Naselje JAJINCI: 23 SRP UDAR DIVIZIJE: 14-28,46,25-27C,33-37, JANKA JANKOVIĆA: 18,24-30,17-29, RADMILE JOVIĆ: 10, ŽIVOTE STEPANOVIĆA: 2-2A,21-33,

Čukarica

08:00 - 17:00 Naselje SREMČICA: BAJČINSKA: 2-12,1-9A, BEOGRADSKA: 392-394,402-416,420-474,419-457, DAVIDOVIĆEV SOKAK: 4-10,24-24A,28-30,34-36,1-11,15-27,31,35-43, GORSKOG CARA: 20-28A,32-40,46-48,62,72, MILUNA PETKOVIĆA: 2-18,22,1-9, PORODICE JOVANOVIĆ: 2-14,1-13, PORODICE NEŠIĆ: 2-12,20-32,56,1-7,11-21, PORODICE NIKŠIĆ: 2-10,14A,1-9, PORODICE PETROVIĆ: 2-12,1-13, PORODICE RISTIĆ: ,12-14,18-20,24-24A,15-23,71-73, PORODICE STEKIĆ: 2-4,8,12,16-18A,1-19A,47, PORODICE VASIĆ: 2A-4,1-13, PORODICE ZARIĆ: 2-12,18,1-3,7-15, SIMIĆEV PUTELjAK: 1D-25,39,47-49A,53-63,71-75A, STEFANA ŠTILjANOVIĆA: 2-18,22,1-15,37,57B,

Rakovica

08:30 - 14:00 STANKA PAUNOVIĆA: 44-50,21, Naselje MILjAKOVAC: DIMITRIJA KOTUROVIĆA: 54, FRANA LEVSTIKA: 14,20,27-31,

Zemun

08:30 - 10:30 CARA DUŠANA: 145A, ŠUMADIJSKA: 53-53,57-61,65,

Surčin

08:30 - 12:00 Naselje DOBANOVCI: PRVOMAJSKA: 23-35A, VLADE VUJIĆA: 2-42,46-48,1-33,37-39

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoPred sahranu Ratka Mladića stigla važna molba njegove porodice! Upućen apel svima: Ne kupujte cveće i vence, mom ocu bilo bi draže da pomognemo nekom detetu
Darko Mladić
DruštvoStravični prizori iz Gostuna! Vatra progutala čitavu kuću porodice Bojović, od porodičnog doma ostali samo zgarište i pepeo (FOTO)
Gostun požar izgorela kuća vatrogasci (4).jpeg
DruštvoBEOGRAĐANKU PREVARILI ZA 30.000 €: Pozvao je lažni načelnik i rekao da njena ćerka mora hitno na operaciju! A onda su joj dali uputstva koja je morala da ispuni
baba.jpg
Društvo"Čekao me na balkonu Zvečanske, a onda je zauvek nestao": Majka i sin se sreli posle 30 godina - Kada je videla policajca na granici, srce joj je stalo!
012.jpg