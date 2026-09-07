VOŽDOVAC, PALILULA I ZEMUN DANAS BEZ STRUJE: Elektrodistribucija najavila isključenja u još tri gradske opštine, najduži spisak u Rakovici
- Zbog planiranih radova bez struje će biti delovi Palilule, Voždovca, Čukarice, Rakovice, Zemuna i Surčina.
- Isključenja su najavljena u različitim terminima, od 08:00 do 17:00, u više naselja i ulica.
- Najduže bez električne energije biće pojedini delovi Sremčice, od 08:00 do 17:00.
Spisak isključenja struje:
Palilula
08:00 - 10:00 Naselje BORČA: BATINjOLSKA: 16-18,22-24,28,19-21,25-29, DIČINSKA: 42,73-73B, Naselje BORČA Mali Zbeg: DIČINSKA: 77-77G,
08:00 - 10:00 Naselje BG-KRNjAČA: SAVE KOVAČEVIĆA ULICA 3: 14-14S,20G-20S,
09:00 - 11:00 DARINKE JEVRIĆ: 92,96, DRAGINjE ADAMOVIĆ: 56-58G,62,68,72,37, SLANAČKI PUT: 99A-99C, Naselje VIŠNjICA: DESPOTOVAČKA: 52A,56-56B,25B-31,45B, DRAGANA MAKSIMOVIĆA: 2, DRVARSKE ČESME: 27G-29C,
Voždovac
09:00 - 12:00 Naselje JAJINCI: 23 SRP UDAR DIVIZIJE: 14-28,46,25-27C,33-37, JANKA JANKOVIĆA: 18,24-30,17-29, RADMILE JOVIĆ: 10, ŽIVOTE STEPANOVIĆA: 2-2A,21-33,
Čukarica
08:00 - 17:00 Naselje SREMČICA: BAJČINSKA: 2-12,1-9A, BEOGRADSKA: 392-394,402-416,420-474,419-457, DAVIDOVIĆEV SOKAK: 4-10,24-24A,28-30,34-36,1-11,15-27,31,35-43, GORSKOG CARA: 20-28A,32-40,46-48,62,72, MILUNA PETKOVIĆA: 2-18,22,1-9, PORODICE JOVANOVIĆ: 2-14,1-13, PORODICE NEŠIĆ: 2-12,20-32,56,1-7,11-21, PORODICE NIKŠIĆ: 2-10,14A,1-9, PORODICE PETROVIĆ: 2-12,1-13, PORODICE RISTIĆ: ,12-14,18-20,24-24A,15-23,71-73, PORODICE STEKIĆ: 2-4,8,12,16-18A,1-19A,47, PORODICE VASIĆ: 2A-4,1-13, PORODICE ZARIĆ: 2-12,18,1-3,7-15, SIMIĆEV PUTELjAK: 1D-25,39,47-49A,53-63,71-75A, STEFANA ŠTILjANOVIĆA: 2-18,22,1-15,37,57B,
Rakovica
08:30 - 14:00 STANKA PAUNOVIĆA: 44-50,21, Naselje MILjAKOVAC: DIMITRIJA KOTUROVIĆA: 54, FRANA LEVSTIKA: 14,20,27-31,
Zemun
08:30 - 10:30 CARA DUŠANA: 145A, ŠUMADIJSKA: 53-53,57-61,65,
Surčin
08:30 - 12:00 Naselje DOBANOVCI: PRVOMAJSKA: 23-35A, VLADE VUJIĆA: 2-42,46-48,1-33,37-39
Kurir.rs