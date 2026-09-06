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Besplatna projekcija animiranog filma „Tajni agent Mjau” biće prikazana u nedelju, 6. septembra, na letnjoj sceni Ustanove „Voždovački centar – Šumice” u 20 časova, saopšteno je iz ove ustanove.

Pozivaju se deca da se pridruže avanturi zasnovanoj na jednoj od bajki braće Grim, punoj dinamične atmosfere.

Kurir.rs/Beograd.rs

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