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Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Ljubićkoj ulici – faza 9, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom vojvode Skopljanca do zone raskrsnice sa Danijelovom ulicom, od 7. do 21. septembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, zbog čega će vozila javnog prevoza i dalje saobraćati na sledeći način: vozila sa linija 25 i 25P će i dalje u oba smera saobraćati na trasi: Miška Jovanovića – Peke Pavlovića – Zaplanjska – Darvinova – Braće Jerković i dalje na redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, kao i privremena autobuska stajališta:

– „Centralno groblje 1” (#3537 – smer ka Ulici braće Jerković) u Darvinovoj ulici, ispred kućnog broja 2, odnosno oko 30 metara posle zone raskrsnice ulica Darvinove i Tome Rosandića;

– „Centralno groblje 1” (#3538 – smer ka Zaplanjskoj ulici) u Darvinovoj ulici, ispred objekta sa kućnim brojem 5, odnosno oko 55 metara ispred zone raskrsnice Darvinove i Ulice Tome Rosandića.