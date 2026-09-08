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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, u utorak, 8. septembra 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Hadži Melentijevoj (od Maksima Gorkog do Petra Kočića),
Janka Veselinovića i
Đorđa Vajferta (od Milorada Mitrovića do Maksima Gorkog).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

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