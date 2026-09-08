Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
isključenja vode
CENTAR BEOGRADA DANAS BEZ VODE: Ako živite u ovim ulicama na Vračaru, natočite do vrha!
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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, u utorak, 8. septembra 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Hadži Melentijevoj (od Maksima Gorkog do Petra Kočića),
Janka Veselinovića i
Đorđa Vajferta (od Milorada Mitrovića do Maksima Gorkog).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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