DANAS BEZ STRUJE NAJSTROŽI CENTAR BEOGRADA: I delovi još 5 opština, evo kada kreću isključenja
Spisak isključenja struje danas u Beogradu.
Stari grad
09:00 - 11:00 KRALJA MILANA 4
Palilula
10:00 - 14:00 DIVLjIH KESTENA: 8-10,14-16,20-20A,60-64,25,47-57,2745, KORNATSKA: 30-40F/8,44-60,65-75, PAŠNjAČKA: 20,28,32-34, PAVLA UGRINOVA: 12,11-17, SLANAČKI PUT: BB,24,21-49,95,101D-101R, Naselje VIŠNjICA: ANRIJA ŽAMEA: 62-70,74-90,79-79A,85-85B,91,95A-101, ČAJETINSKA: 6A,44, DRAGANA LUKIĆA: 2-10,14-18,70,74,78,5-9B,13-19,37-43, IRISA: 14-38,11-31,35-37,41,45, KANADSKA: 2-12,1-11, LUČANSKA: 4-10,14,18-24,30,1-1,11-29,35, MALI LESKOVAC: 2,6-16,22,1-9, MARINA: 1-15A, TODORA MANOJLOVIĆA: 2-22,3-15, VOJISLAVA JOVANOVIĆA MARAMBA: 4-12,1-5,9-11, ZENIČKA: 2-28,1A-23A,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje RUŠANj: AVALSKA: 2-4, OSLOBOĐENjA: 48-78A,71-77,81-85B,89-103, OSLOBOĐENjA 1 DEO: ,12,16, OSLOBOĐENjA 2 DEO: 2-8,
09:00 - 13:00 Naselje ŽARKOVO: BUDA TOMOVIĆA: 14-16,15-29, LEPOSAVE MIHAILOVIĆ: 26-66,17-55, MILANA DELIĆA: 32-38,31-45,
Zemun
10:00 - 17:00 AUTOPUT ZA ZAGREB: 26g-26H,300G,
10:00 - 14:00 BANIJSKA: 30,29, BANjIČKA: 2-18,22-38,3-39, STEFANA MUSIĆA: 6-14, TOPLIČKA: 2-8,1-7A, ZADRUGARSKA: 22-32,3B/1, ZAGORSKA: 10-12,
Obrenovac
09:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: HAJDUK VELjKOVA: 2,1-5, VOJVODE MIŠIĆA: 122-144,148A-166,157-167,171-197, VUKA KARADžIĆA: 26,38,65,
Surčin
10:00 - 17:00 Naselje SURČIN: FEDERIKA FELINIJA: 4,8A-8E,19-21, KOSTE ABRAŠEVIĆ: 10,14,1,5,11-15, KRALjA PETRA PRVOG: 6-16,1-7, MILANA KONjOVIĆA: 12-16A,20-28g,32-34A,48,52g-52v,56-58B,66,72,7,21,29A-29G,35-43v,49-57,61-67, MILOVANA GLIŠIĆA: 6-12,1,7-15, NEMANjINA: 4-6,10,16-20,5B-17A,23-25, PATRIJARHA PAVLA: 2-8a,12-22,3-7, PERUNOVA: 4-8,12-16,1-3,9-17, SVETOG JOVANA: 10-12,3-5,15, SVETOG SAVE: 2,20,24,76,84-94,1A-11,19,43-47,53-57,61-65,69,73,77,81-81C,85-87,91-97,101-103,107,111A-115,119-123,127-129,137-141,145a,153, UŽIČKA: 14-16,20,3-7,11, VALjEVSKA: 13, VASILIJA OSTROŠKOG: 2,6-6A,10-12,16-18,26-28,32,50,58,62,66-76,5,9-13,43,49-61B,69,77-81C, VIKTORA STARČIĆA: 1, VOJISLAVA ILIĆA: 8,
Kurir.rs