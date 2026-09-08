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GSP ide uobičajeno za radni rad po zimskom redu vožnje.

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Foto: Naxi kamere printscreen

  Sezona putarskih radova i asfaltiranja, kad je reč o glavnom gradu, u punom je zamahu pa i to znatno doprinosi sporijem saobraćaju.

Duga novobeogradska kolona u smeru ka centru

Screenshot 2026-09-08 085440.png
Foto: Naxi kamere printscreen

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Kurir.rs

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