I drugog dana radne sedmice u Beogradu se beleže saobraćajne gužve i pojačan saobraćaj.
saobraćajne gužve
GAZELA MILI U SMERU KA GRADU, U NOVOM BEOGRADU GUŽVE U OBA SMERA: Na Autokomandi uobičajeno, zasad sve teče bez većih zastoja (FOTO)
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GSP ide uobičajeno za radni rad po zimskom redu vožnje.
Foto: Naxi kamere printscreen
Sezona putarskih radova i asfaltiranja, kad je reč o glavnom gradu, u punom je zamahu pa i to znatno doprinosi sporijem saobraćaju.
Duga novobeogradska kolona u smeru ka centru
Foto: Naxi kamere printscreen
Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere
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Kurir.rs
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