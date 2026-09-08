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Pod pokroviteljstvom Opštine Zemun, u nedelju, 6. septembra, u okviru manifestacije „Kulturno leto Batajnice 2026”, održana je šesnaesta „Ribijada” – memorijalni turnir „Boško Pražić”, uz podršku Udruženja „Šarani”, saopšteno je iz Opštine Zemun.

Kulinarsko umeće u pripremanju riblje čorbe odmerilo je 26 ekipa. Najuspešnija je bila ekipa iz Batajnice, a titulu vicešampiona osvojila je ekipa iz Šajkaša, dok je trećeplasirana bila ekipa iz Novih Banovaca.

Takmičare je obišao član Veća opštine Zemun Boško Radovanović, koji je imao priliku da vidi kako se uz dobro raspoloženje, druženje i ljubav prema Dunavu priprema jedan od najpoznatijih specijaliteta ribolovačkih druženja.

I ovogodišnja manifestacija „Ribijada” potvrdila je da iz godine u godinu okuplja veliki broj zaljubljenika u ribolov, reku i prirodu, a da je dobro raspoloženje često najvažniji začin za uspešnu riblju čorbu. Uz poznatu izreku da nije važno pobediti, već učestvovati, druženje i dobra atmosfera i ovoga puta bili su u prvom planu.