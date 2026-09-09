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Zvezdara

09:00 - 14:00 ČELOPEČKA: 10,7-7,

Čukarica

09:00 - 12:00 Naselje ŽARKOVO: PORUČNIKA SPASIĆA I MAŠERE: 94-102,

Zemun

08:30 - 12:30 BAČKA: 15, KARLOVAČKA: 44, MOSTARSKA: 10,1-5, PRIZRENSKA: 2-8,1-3,7A-11, SARAJEVSKA: 2-10,1,7-15, SREMSKIH BORACA: 2-6F,65-83V/1, UGRINOVAČKA: 150,154-156a,160-168,172-182,171-189, ZADRUGARSKA: 34,66-74,1B-7, ZAGORSKA: 34-50A,

Obrenovac

09:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: CARA LAZARA: 0BB,4A-6C,20,1-3A,9B,107, ĐAČKOG BATALJONA: 11, LJUBE NENADOVIĆA: 3A-3B, OMLADINSKA: 2B, POSAVSKIH NORVEŽANA: 9-23B, VOJVODE MIŠIĆA: 86,

Surčin

08:30 - 12:00 Naselje DOBANOVCI: LOVAČKA: 15-15f, NADEŽDE PETROVIĆ: 12-52,15-43,47-51,55,

Lazarevac

09:00 - 12:00 LAZAREVAC ULICE: DULA KARAJLIĆ OD DIREKCIJE DO LUČNE ZGRADE LEVA STRANA, ULICA DIMITRIJA TUCOVIĆA - LUČNA ZGRADA I ULICA NIKOLE VUJAČIĆA OD DIREKCIJE DO KARAĐORĐEVE ULICE DESNA STRANA

08:00 - 14:00 NASELJENO MESTO VENČANI OKO STARE CRKVE

Kurir.rs

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