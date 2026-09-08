NOĆ U BEOGRADU: Dečak oboren sa bicikla kod tržnog centra na Karaburmi
U saobraćajnoj nesreći na Karaburmi teško je povređen dečak biciklista, koji je prevezen na Institut za majku i dete.
Dok je motociklista, koji je teško povređen u nesreći u Jajincima, prevezen u Urgentni centar
U saobraćajnim nesrećama na Karaburmi i u Jajincima teško su povređeni dečak biciklista i motociklista, rečeno je u službi Hitne pomoći.
Kako je saopšteno iz Hitne pomoći, dečak je oboren sa bicikla i teško je povređen u saobraćajnoj nesreći kod tržnog centra Karaburma u 19.40 sati, a njega je ekipa hitne pomoći prevezla na Institut za majku i dete.
Motociklista je teško povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 20.37 sati u Jajincima, i on je prevezen u Urgentni centar.
Tokom noći dogodile su se još tri saobraćajne nezgode, u kojima je više osoba lakše povređeno. Hitna pomoć imala je tokom noći 113 intervencija, od kojih je 25 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici a na javnim mestima najviše intervencija bilo je zbog alkoholisanih osoba.
Kurir.rs