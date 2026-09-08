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U saobraćajnoj nesreći na Karaburmi teško je povređen dečak biciklista, koji je prevezen na Institut za majku i dete.

Dok je motociklista, koji je teško povređen u nesreći u Jajincima, prevezen u Urgentni centar

U saobraćajnim nesrećama na Karaburmi i u Jajincima teško su povređeni dečak biciklista i motociklista, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Kako je saopšteno iz Hitne pomoći, dečak je oboren sa bicikla i teško je povređen u saobraćajnoj nesreći kod tržnog centra Karaburma u 19.40 sati, a njega je ekipa hitne pomoći prevezla na Institut za majku i dete.

Motociklista je teško povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 20.37 sati u Jajincima, i on je prevezen u Urgentni centar.

Tokom noći dogodile su se još tri saobraćajne nezgode, u kojima je više osoba lakše povređeno. Hitna pomoć imala je tokom noći 113 intervencija, od kojih je 25 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici a na javnim mestima najviše intervencija bilo je zbog alkoholisanih osoba.