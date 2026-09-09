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Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici kraljice Marije, na delu od ulaza u javnu garažu do ulaza u garažu u Studentski dom, od 8. do 21. septembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza 32, 66 i EKO1, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Ulica kraljice Marije u visini zone radova će biti dvosmerna za saobraćaj, pri čemu će biti onemogućeno korišćenje polaznog, odnosno dolaznog stajališta „Vukov spomenik” za linije 32, 66 i EKO 1.

Vozila sa linija 32 i 66 će kao dolazno stajalište koristiti stajalište „Dalmatinska” (#551), a kao polazno „Vukov spomenik” (#64) – oba u Ruzveltovoj ulici, dok će vozila sa linije EKO 1 kao dolazno stajalište koristiti postojeće „Vukov spomenik” (#64), dok će kao polazno koristiti stajalište „Tehnički fakulteti” (#585).

Kurir.rs/Beograd.rs

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