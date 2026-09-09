Akcije dobrovoljnog davanja krvi organizovane su danas u Velikoj Plani, Šapcu, na Zvezdari i Novom Beogradu, kao i na Institutu za transfuziju krvi Srbije
Transfuzija krvi
BUDITE HEROJ I SPASITE NEČIJI ŽIVOT! Danas akcija davanja krvi širom Srbije!
Slušaj vest
Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.
- Velika Plana, Centar za kulturu "Masuka", bioskop 9-14 časova
- Zvezdara, JKP "Beograd put", autobus 10-14 časova
- Novi Beograd, Ministarstvo unutrašnjih poslova, SIV 2 8-14 časova
- Šabac, Kulturni centar 9-15 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši