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Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od sutra, 9. septembra, sve do 31. decembra, saopštilo je preduzeće "Srbijavoz".

Putnici za sve kategorije vozova moći će da koriste stajalište Tošin bunar.

Preduzeće "Srbijavoz" uputilo je molbu putnicima da prilikom planiranja putovanja imaju u vidu navedene izmene.

Raspoložive informacije korisnicima usluga su dostupne na sajtu www.srbijavoz.rs ili putem Kol centra na telefon 011 360 28 99.

Kurir.rs

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