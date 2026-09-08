Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena za putnike od 9. septembra do 31. decembra zbog radova, a alternacija je stajalište Tošin bunar
Srbijavoz
VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE PUTNIKE I BEOGRAĐANE! Železnička stanica Novi Beograd zatvara se od sutra pa sve do kraja godine: Evo gde će stajati svi vozovi!
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Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od sutra, 9. septembra, sve do 31. decembra, saopštilo je preduzeće "Srbijavoz".
Putnici za sve kategorije vozova moći će da koriste stajalište Tošin bunar.
Preduzeće "Srbijavoz" uputilo je molbu putnicima da prilikom planiranja putovanja imaju u vidu navedene izmene.
Raspoložive informacije korisnicima usluga su dostupne na sajtu www.srbijavoz.rs ili putem Kol centra na telefon 011 360 28 99.
Kurir.rs
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