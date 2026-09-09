Hitna pomoć imala je tokom noći 118 intervencija, od kojih je 21 bila na javnom mestu.
hitna pomoć
NESREĆA NA AUTO-PUTU ZA NIŠ: Motociklista teško povređen, hitno prevezen u Urgentni
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U Beogradu se tokom protekle noći dogodila jedna saobraćajna nesreća, u kojoj je teško povređen motociklista.
Saobraćajna nesreća se dogodila u 22.40 sati, na auto-putu u smeru ka Nišu, a teško povređeni motociklista je prevezen u Urgentni centar.
Hitna pomoć imala je tokom noći 118 intervencija, od kojih je 21 bila na javnom mestu.
Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.
Kurir.rs/Beta
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