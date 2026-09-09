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Došli smo do sredine još jedne radne nedelje, a ovog jutra vozače u Beogradu na pojedinim saobraćajnicama dočekuju gužve i usporena vožnja.

Na Brankovom mostu sporadično je pojačan intenzitet saobraćaja u oba pravca, dok se gužve formiraju i oko kružnog toka ispred TC Ušće, kao i na raskrsnici ispred tržnog centra.

Na Gazeli je saobraćaj uglavnom ujednačen, ali nešto jačeg intenziteta, dok vozila prolaze bez većih zadržavanja. Slična situacija je i na Autokomandi.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi Kamere

Bulevar kralja Aleksandra, Ulica kneza Miloša, Takovska ulica, Trg Nikole Pašića i kružni tok na Slaviji trenutno su prohodni.

U Bulevaru despota Stefana sporadično se formiraju manje kolone, dok je trenutno najizazovnija situacija na prilazu Pančevačkom mostu iz pravca Pančeva, Borče i Krnjače, gde se formiraju kolone i vozači mogu očekivati zadržavanja.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje, posebno na prilazima Pančevačkom mostu i u zonama gde se formiraju kolone.

Kurir.rs

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