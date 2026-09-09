KOLONE ISPRED PANČEVAČKOG MOSTA, ZASTOJI KOD UŠĆA! Jutarnji špic zadaje muke vozačima u Beogradu, evo gde se još stvaraju gužve (FOTO)
- Na Brankovom mostu i oko TC Ušće jutros su pojačane gužve, uz usporenu vožnju i sporadične kolone.
- Najveća zadržavanja su na prilazu Pančevačkom mostu iz pravca Pančeva, Borče i Krnjače.
- Gazela, Autokomanda, Bulevar kralja Aleksandra i Slavija trenutno su prohodni.
Došli smo do sredine još jedne radne nedelje, a ovog jutra vozače u Beogradu na pojedinim saobraćajnicama dočekuju gužve i usporena vožnja.
Na Brankovom mostu sporadično je pojačan intenzitet saobraćaja u oba pravca, dok se gužve formiraju i oko kružnog toka ispred TC Ušće, kao i na raskrsnici ispred tržnog centra.
Na Gazeli je saobraćaj uglavnom ujednačen, ali nešto jačeg intenziteta, dok vozila prolaze bez većih zadržavanja. Slična situacija je i na Autokomandi.
Bulevar kralja Aleksandra, Ulica kneza Miloša, Takovska ulica, Trg Nikole Pašića i kružni tok na Slaviji trenutno su prohodni.
U Bulevaru despota Stefana sporadično se formiraju manje kolone, dok je trenutno najizazovnija situacija na prilazu Pančevačkom mostu iz pravca Pančeva, Borče i Krnjače, gde se formiraju kolone i vozači mogu očekivati zadržavanja.
Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje, posebno na prilazima Pančevačkom mostu i u zonama gde se formiraju kolone.
Kurir.rs