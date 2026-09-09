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Zbog radova na šinskim konstrukcijama železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena od danas do 31. decembra.

"Srbijavoz" kao alternativnu stanicu predlaže stajalište Tošin bunar ka kome saobraća 12 gradskih autobuskih linija.

Foto: RTS Prinscreen

Prema zvaničnom saopštenju "Srbijavoza", stanica će ostati potpuno van funkcije za ulazak i izlazak putnika sve do 31. decembra 2026. godine zbog intenziviranja radova na pruzi.

Kao direktnu zamenu za zatvorenu stanicu, "Srbijavoz" nudi stajalište “Tošin bunar“ za sve kategorije vozova.

Foto: RTS Printscreen

Ka njemu saobraća 12 linija GSP-a:

Za Blok 20: Najbolja opcija je linija 612, koja prolazi kroz zonu Tošinog bunara i povezuje Novu Galeniku sa Blokom 20.

Za Blok 44: Putnicima odgovaraju linije 45 i 82 koje voze direktno sa Tošinog bunara.

Za Bežanijsku kosu: Dostupne su linije 65, 70 i 71.

Za Zeleni venac: Možete koristiti linije 71 i 72.

Za aerodrom "Nikola Tesla": Na raspolaganju su linije 72 i 607.

Za Beograd na vodi i Surčin: Saobraća linija 601.

Za noćna putovanja: Kroz stajalište prolaze noćne linije 601N i 603N.

Iz "Srbijavoza" mole putnike da prilikom planiranja putovanja imaju u vidu ove izmene.

Neophodne informacije putnici mogu naći na sajtu www.srbijavoz.rs

ili ih dobiti putem kol centra na broj telefona 011/ 360-28-99.