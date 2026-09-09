Slušaj vest

Zbog radova na šinskim konstrukcijama železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena od danas do 31. decembra.

"Srbijavoz" kao alternativnu stanicu predlaže stajalište Tošin bunar ka kome saobraća 12 gradskih autobuskih linija.

Screenshot 2026-09-09 082612.png
Foto: RTS Prinscreen

Prema zvaničnom saopštenju "Srbijavoza", stanica će ostati potpuno van funkcije za ulazak i izlazak putnika sve do 31. decembra 2026. godine zbog intenziviranja radova na pruzi.

Kao direktnu zamenu za zatvorenu stanicu, "Srbijavoz" nudi stajalište “Tošin bunar“ za sve kategorije vozova.

Screenshot 2026-09-09 082624.png
Foto: RTS Printscreen

Ka njemu saobraća 12 linija GSP-a:

Za Blok 20: Najbolja opcija je linija 612, koja prolazi kroz zonu Tošinog bunara i povezuje Novu Galeniku sa Blokom 20.

Za Blok 44: Putnicima odgovaraju linije 45 i 82 koje voze direktno sa Tošinog bunara.

Za Bežanijsku kosu: Dostupne su linije 65, 70 i 71.

Za Zeleni venac: Možete koristiti linije 71 i 72.

Za aerodrom "Nikola Tesla": Na raspolaganju su linije 72 i 607.

Za Beograd na vodi i Surčin: Saobraća linija 601.

Za noćna putovanja: Kroz stajalište prolaze noćne linije 601N i 603N.

Iz "Srbijavoza" mole putnike da prilikom planiranja putovanja imaju u vidu ove izmene.

Neophodne informacije putnici mogu naći na sajtu www.srbijavoz.rs

ili ih dobiti putem kol centra na broj telefona 011/ 360-28-99.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteBeogradVAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE PUTNIKE I BEOGRAĐANE! Železnička stanica Novi Beograd zatvara se od sutra pa sve do kraja godine: Evo gde će stajati svi vozovi!
Srbijavoz
BeogradMEGAPROJEKAT MENJA LICE NOVOG BEOGRADA: Novi podvožnjak donosi tri trake u oba smera, pešačke i biciklističke staze, radovi ne staju ni na 40 stepeni (FOTO)
Novi Beograd podvožnjak Bulevar umetnosti Bulevar Crvene armije.jpg
InfoBizEvo kako napreduju radovi na železničkoj stanici Novi Beograd: U toku realizacija jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u prestonici (FOTO)
Izgradnja železničke stanice Novi Beograd (24).jpg