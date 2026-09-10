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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u četvrtak, 10. septembra 2026. godine, u periodu od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Milana Rakića (od Batutove do Belopalanačke),

Učitelja Miloša Jankovića,

Preševskoj,

Đoka Vojvodića,

Vojvode Sime Popovića,

Hektorovićevoj,

Brsjačkoj,

Geršićevoj,

Cara Jovana Crnog,

Divčibarskoj,

Bukureškoj,

Spase Garde i

Miloša Savkovića.

Čukarica

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Čukarica, u četvrtak, 10. septembra 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Lješke ulice (od Šumadijskog trga do Kirovljeve ulice).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, poručuju iz Beogradskog vodovoda.