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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u četvrtak, 10. septembra 2026. godine, u periodu od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Milana Rakića (od Batutove do Belopalanačke),
Učitelja Miloša Jankovića,
Preševskoj,
Đoka Vojvodića,
Vojvode Sime Popovića,
Hektorovićevoj,
Brsjačkoj,
Geršićevoj,
Cara Jovana Crnog,
Divčibarskoj,
Bukureškoj,
Spase Garde i
Miloša Savkovića.

Čukarica

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Čukarica, u četvrtak, 10. septembra 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Lješke ulice (od Šumadijskog trga do Kirovljeve ulice).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, poručuju iz Beogradskog vodovoda.

Kurir.rs

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