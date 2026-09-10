OVI DELOVI ZVEZDARE DANAS SU BEZ VODE PUNIH 12 SATI: Na spisku i Čukarica! Proverite da li je i vaša ulica na listi i natočite do vrha!
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u četvrtak, 10. septembra 2026. godine, u periodu od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Milana Rakića (od Batutove do Belopalanačke),
Učitelja Miloša Jankovića,
Preševskoj,
Đoka Vojvodića,
Vojvode Sime Popovića,
Hektorovićevoj,
Brsjačkoj,
Geršićevoj,
Cara Jovana Crnog,
Divčibarskoj,
Bukureškoj,
Spase Garde i
Miloša Savkovića.
Čukarica
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Čukarica, u četvrtak, 10. septembra 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Lješke ulice (od Šumadijskog trga do Kirovljeve ulice).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, poručuju iz Beogradskog vodovoda.
Kurir.rs