NA ZVEZDARI NESTALO STRUJE TOKOM NOĆI, VEČERAS RADOVI NA ČUKARICI: Elektrodistribucija objavila spisak isključenja u Beogradu, na udaru sedam gradskih opština
Spisak isljučenja struje:
Zvezdara
02:00 - 07:00 VOJISLAVA ILIĆA: 139,
Voždovac
10:00 - 14:00 USTANIČKA: 170,
10:00 - 11:00 Naselje SELO RAKOVICA: PERICE IVANOVIĆA: 12-12a,16A-16V,20,24A-24C,28,32A-32B,37,
Čukarica
09:00 - 13:00 ADA CIGANLIJA: bb,bb,BB,bb,
22:00 - 23:59 ADA CIGANLIJA: BB,bb,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,2D,1D, OBRENOVAČKI DRUM: BB,BB,bb,bb,2,10A,14,7-27Đ,33,
Zemun
08:30 - 13:30 ALASKA: 14-44,5-15,41-45, BOSANSKA: 60,68-90,47,55A-55B,59-81,85-85,91, CARA DUŠANA: 178A-186A,190-194,198-206,141-143B, FILIPA VIŠNjIĆA: 2,24, KARLOVAČKA: 18-36,17-43, LAZE JOVANOVIĆA - PORCIJA : 4b,39,45, PRIZRENSKA: 14-20,13-23,37a, TRŠĆANSKA: 70B,102, UGRINOVAČKA: 124,
Obrenovac
09:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: CARA LAZARA: 0,12,1-1BB, LjUBE NENADOVIĆA: 2-24,1B-3B,15,21,31, MILOŠA OBRENOVIĆA: 1-1,
Surčin
08:30 - 12:00 Naselje DOBANOVCI: ZEMUNSKA: 43-101,105-137,
Lazarevac
08:00 - 14:00 OPŠTINA ARANĐELOVAC:NASELjE VENČANI - ZASEOK ŽUTI OGLAVAK
Kurir.rs