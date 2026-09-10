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Gradska opština Novi Beograd obezbedila je materijal za crtanje, slikanje, vajanje i druge kreativne i edukativne aktivnosti za decu u svih 40 vrtića Predškolske ustanove „11. april”. Novi materijali namenjeni su za svakodnevni rad za više od 8.400 mališana različitog uzrasta koji pohađaju novobeogradske vrtiće.

Obezbeđeni su likovni i kreativni materijali, papir, karton, boje, flomasteri, materijali za modelovanje i drugi pribor koji će od pomoći biti kako deci tako i vaspitačima, omogućavajući im da osmisle raznovrsne aktivnosti prilagođene uzrastu i razvojnim potrebama dece.

Vaspitno-obrazovni materijal je direktorki Predškolske ustanove „11. april” Danijeli Đogo uručila predsednica gradske opštine Novi Beograd Ivana Nikolić.

– Želeli smo da odgovorimo na konkretne potrebe naših vrtića i obezbedimo ono što će deca i vaspitači svakodnevno koristiti. Crtanje, slikanje, vajanje i druge kreativne aktivnosti nisu samo igra, one su važan deo razvoja dece, njihove mašte i kreativnosti, motorike i sposobnosti da istražuju svet oko sebe i izražavaju svoje ideje. Naša je obaveza da budemo podrška deci i ljudima koji o njima svakodnevno brinu – rekla je tom prilikom Ivana Nikolić.

Danijela Đogo je zahvalila Gradskoj opštini Novi Beograd i predsednici Ivani Nikolić i istakla da kontinuirana podrška koju Opština pruža ovoj ustanovi predstavlja značajan doprinos stvaranju kvalitetnijih uslova za boravak, učenje i razvoj najmlađih Novobeograđana.