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Manifestacija se realizuje uz podršku Ministarstva kulture, Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, Sokoja i Opštine Čukarica.

Tradicionalno, i ove godine, na programu su žanrovski raznovrsni koncerti. Publika će imati priliku da uživa u sjajnoj etno, klasičnoj, rok i pop muzici.

Na programu su sledeći koncerti:

– u ponedeljak, 14. septembra, u 20 časova, koncert pod nazivom „Ne veruj da vreme prolazi” grupe „Legende”,

– u utorak, 15. septembra, u 20 časova, koncert „Grupa Gora – nit koja traje” etno-grupe „Gora”,

– u sredu, 16. septembra, u 20 časova, koncert „Obalama mediterana” Ljiljane Filimonović i prijatelja,

– u četvrtak, 17. septembra, u 20 časova, koncert „Između svetova” pijaniste Adema Mehmedovića i

– u petak, 18. septembra, u 20 časova, koncert „Muzika mladosti” učenika MŠ „Vatroslav Lisinski”.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Muzički susreti „Jesen na Čukarici”, manifestacija koju je Kulturni centar „Čukarica” pokrenuo 1996. godine, prepoznatljivi su po kvalitetnom i raznovrsnom muzičkom programu. Predstavljanjem renomiranih, poznatih i aktualnih imena sa naše muzičke scene i podsticanjem muzičara u usponu, ovi muzički susreti su tokom godina postali značajna gradska manifestacija.

Za sve koncerte ulaz je slobodan.