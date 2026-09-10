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Turistička organizacija GO Zemun i Savez vinara i vinogradara Srbije u subotu i nedelju, 12. i 13. septembra, organizuje kod Bogojavljenskog platoa tradicionalni „Wine Fest”, najavljeno je iz Opštine Zemun.

Posetioci će moći da probaju najfinija domaća vina iz više od 30 domaćih vinarija, uz stručno vođene degustacije somelijera.

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Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Kurir.rs/Beograd.rs

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