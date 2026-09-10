Posetioci će moći da probaju najfinija domaća vina iz više od 30 domaćih vinarija, uz stručno vođene degustacije somelijera.
Turistička organizacija GO Zemun
"WINE FEST" U ZEMUNU ZA VIKEND: Posetioci će moći da probaju najfinija domaća vina iz više od 30 domaćih vinarija
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Turistička organizacija GO Zemun i Savez vinara i vinogradara Srbije u subotu i nedelju, 12. i 13. septembra, organizuje kod Bogojavljenskog platoa tradicionalni „Wine Fest”, najavljeno je iz Opštine Zemun.
Posetioci će moći da probaju najfinija domaća vina iz više od 30 domaćih vinarija, uz stručno vođene degustacije somelijera.
Foto: Beograd.rs, Beoinfo
Kurir.rs/Beograd.rs
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