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Gradska opština Zemun je saopštila da će od danas za građane koji koriste usluge Doma zdravlja „Zemun”, ogranak Batajnica, zbog rušenja starog i radova na izgradnji novog objekta u Batajnici, Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika početi sa radom u Kovid bolnici u Batajnici, po postojećem rasporedu rada.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena, Služba za zdravstvenu zaštitu dece, Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i Služba za laboratorijsku dijagnostiku će od četvrtka, 10. septembra, raditi u Kovid bolnici u Batajnici.

Služba za kućno lečenje i negu će biti smeštena u ambulanti Busije u Parohijskom domu, Episkopa Save Trlajića 66, dok će Služba polivalentne patronaže, kao i do sada, biti smeštena u Zdravstvenoj stanici Ugrinovci.

Spisak telefona svih službi ogranka Batajnica:

– Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika: 060/8871-555; 060/8871-631;

– Služba za zdravstvenu zaštitu dece: 060/ 8871-577;

– Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece: 060/8871-577;

– Služba za zdravstvenu zaštitu žena: 060/8871-592;

– Služba za laboratorijsku dijagnostiku: 060/8871-502;

– Služba za dentalnu medicinu: 011/7870-033;

– Služba za kućno lečenje i negu: 060/8871-634;

– Služba za polivalentnu patronažu: 060/8871-742.