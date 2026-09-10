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Bližimo se kraju još jedne radne nedelje u Beogradu, a kako to obično biva tokom poslednjih nedelja, što smo bliže vikendu, to su veće gužve na ulicama prestonice.

Stanje tokom ovog jutarnjeg špica je relativno uobičajeno. Neke od udarnih saobraćajnica beleže nešto veći intenzitet saobraćaja, dok je ovog jutra posebno pojačan intenzitet na auto-putu, što je uobičajena pojava pred dane vikenda i smenu turista.

Na Brankovom mostu ovog jutra dolazi do sporadičnih gužvi, a njihovo formiranje diktira stanje na kružnom toku ispred TC Ušće. Ipak, generalno, u ovom delu Beograda od jutros nema većih problema u saobraćaju.

1/7 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Gazela je ovog jutra preopterećena. Vozila se sporo kreću u svim trakama, dok priključenje na most predstavlja svojevrsni izazov za vozače.

Na Autokomandi situacija nije toliko loša, mada se povremeno formiraju kolone. Bulevar kralja Aleksandra je prohodan, kao i Ulica kneza Miloša, Takovska ulica, Trg Nikole Pašića i kružni tok na Slaviji.

Bulevar despota Stefana takođe je većinom svoje dužine prohodan.

Kolone se stvaraju na prilazu Pančevačkom mostu iz pravca Borče i Krnjače, kao i iz pravca Pančeva, dok je kretanje na samom mostu usporeno.