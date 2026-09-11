PO PODNE NESTAJE STRUJE NA NOVOM BEOGRADU! Elektrodistribucija objavila spisak isključenja, najduža lista u Surčinu, na udaru još tri gradske opštine
Spisak isključenja struje:
Palilula
09:00 - 11:00 DARINKE JEVRIĆ: 92,96, DRAGINjE ADAMOVIĆ: 56-58G,62,68,72,37, SLANAČKI PUT: 99A-99C, Naselje VIŠNjICA: DESPOTOVAČKA: 52A,56-56B,25B-31,45B, DRAGANA MAKSIMOVIĆA: 2, DRVARSKE ČESME: 27G-29C,
Novi Beograd
16:00 - 18:00 VOJVOĐANSKA: 113,
Zemun
08:30 - 12:30 BANIJSKA: 1, BANjIČKA: 1-1, LIČKA: 2-6, PRVOMAJSKA: 112B,116A-120,101-111,117-123, ŠEVINA : 2-28,1-25b, ZADRUGARSKA: 2-2A,8-20,1-3B,
Surčin
10:00 - 13:00 Naselje BEČMEN: DUŠANA SREMČEVIĆA: 2-4,1-5, GLAVNA: BB,130-130,252-258,262,268,272,278-280,300,348,352,378,384,400-402,406,412,416-418,436,448,159-161A, PETRA DOBRENA: 62,188,452,151-153,181, Naselje DOBANOVCI: BRAĆE VRANjEŠ: 2-6,10-12,20-22,5-29,33-37, DOBANOVAČKI ZABRAN: bb, DUŠANOVA: 6-10,14-20,24-26,32,36-50,56-96,100-102,110-118,122-134,140-142,148,33-59,63-91,95-111,115-123,127-143,147-151, JANKA ČMELIKA: BB,28-74,23-27,31-63,69-77,81-83,87, LOLE RIBARA: 20-122,126-134,142-142D,11-95,99,103-107,111-113,121,127-129, PRVOMAJSKA: 6,10-14,20-28,1-5,9-35A, SOKOLSKA: 7-31,47-47G, STEVE JOVANOVIĆA: 111-119, VLADE VUJIĆA: 2-42,46-48,1-33,37-39, VRANjSKA: 2-8,12-18,1,7,11-15, Naselje PETROVČIĆ: BRAĆE LjUBINKOVIĆ: 2-8,12-48,52-64,68-74,78-82,86-110,146,150-152,162,1-17,21-75,85-105,109-111,115-117A, BRANKA ĆOPIĆA: 2-4,8,14,1-13, BRANKA PEŠIĆA: 2-24,30-38,1-7,13,19-23,27,31-31Đ, BRESTOVAČKA: 18, ĆIRINO SOKAČE: 2-4, DEČANSKA: 2,8-28,1-3,7-23, DUŠANA VUKASOVIĆA: 2-76,80-96,100,104-106,112,1-13,17-81,93, DVADESETČETVRTOG MARTA: 4-6,10A-12,22G,13,25-29, GAVRILOVIĆEVA: 2-4,10-12,18,1-25, JOVANOVIĆEVA: 6,26,5-13,21,25-27,37,41, KRČEDINSKA: 4A-6,10,14-22,28-40,46-46,9-11,19, MIROSLAVA ČOBANOVIĆA UČE: 4,8,12,31Đ, OMLADINSKIH BRIGADA: 2-4,8,12,30,82,86-90,5-7,13,17,23,27A,41,47-47D,55B-57E,67-69, PETRA KOČIĆA: 6,1-3,7,11, POLjSKA: 2-4,12-14,18,26,40-46,54-60, PROGARSKA: 2-4,12-22,9, TOLINAČKA: 14,18-36,1-7,11-25,29-53,57, VLADE NEDELjKOVIĆA: 2-4,20, VUKA ISAKOVIĆA: 4,8-10,16,20,24-26,36,42, ZMAJ OGNjENOG VUKA: 2-6,10,16,20-28,1,7-23,27-29,33,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naselje Veliki Crljeni zaseok Novo naselje ulice:Ibarski put od Petlje do ulice Kolubarske i ulica Kolubarska sa poprečnim ulicama
08:00 - 14:00 Naselje Donji Lajkovac zaseok Žuto brdo
Kurir.rs