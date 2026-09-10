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U pucnjavi u Obrenovcu sinoć je teško povređen muškarac, rečeno je u Hitnoj pomoći u Beogradu.

Sa teškim telesnim povredama prebačen je na Vojnomedicinsku akademiju na jedinicu intenzivnog lečenja i trenutno je u stabilnom stanju.

Dežurne ekipe Hite pomoći su protekle noći najviše poziva primile od hroničnih bolesnika.

Kurir.rs/Beta

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