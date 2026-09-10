Dežurne ekipe Hite pomoći su protekle noći najviše poziva primile od hroničnih bolesnika.
Hitna pomoć
BURNA NOĆ U BEOGRADU: Muškarac teško povređen u pucnjavi u Obrenovcu
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U pucnjavi u Obrenovcu sinoć je teško povređen muškarac, rečeno je u Hitnoj pomoći u Beogradu.
Sa teškim telesnim povredama prebačen je na Vojnomedicinsku akademiju na jedinicu intenzivnog lečenja i trenutno je u stabilnom stanju.
Dežurne ekipe Hite pomoći su protekle noći najviše poziva primile od hroničnih bolesnika.
Kurir.rs/Beta
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