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Rekonstrukcija centralnog objekta Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj završena je nakon više od tri godine, tokom kojih su deca boravila na drugoj lokaciji. Objekat star 90 godina dobio je potpuno novo uređenje i prilagođen je potrebama dece koja u njemu borave.

Nakon završetka radova, objekat sa 200 mesta biće podeljen u tri radne jedinice. Posebno će biti organizovan smeštaj za decu sa kombinovanim razvojnim i zdravstvenim smetnjama, domski smeštaj za decu od treće do sedme godine, kao i prihvatilište za najmlađe, od rođenja do treće godine. U prihvatilištu će biti uređene i posebne sobe za posete dece.

- Postoji ritam dana, gde je sve predviđeno od najosnovnijih bazičnih higijenskih potreba - hrane, lekova, terapije, ali i drugih tretmanskih aktivnosti - odlazak kod logopeda, izlazak u dvorište. To je sve što će ovde biti intenzivnije organizovano s obzirom na mogućnost za bolju organizaciju prostora - rekao je rukovodilac Stacionara Miloš Stanković.

Direktor Centra Zoran Milačić rekao je da su građevinski radovi i opremanje završeni, ali da se još čeka tehnički prijem i upotrebna dozvola. Nakon završetka tih procedura, deca bi trebalo da se vrate u centralni objekat. On je istakao da ovako temeljna rekonstrukcija objekta, izgrađenog 1936. godine, do sada nije rađena.

- Sada čekamo da protivpožarci odrade svoj deo posla, oni su već počeli sa tim. Nakon toga treba dobiti uslove za tehnički prijem i upotrebnu dozvolu kao finalni dokument kako bi se deca ponovo vratila u objekat - rekao je Milačić.