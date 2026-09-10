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Gradska opština Novi Beograd je organizovala prvu podelu kolica za bebe za 110 novobeogradskih porodica čija su deca rođena tokom ove godine.

U narednim podelama biće obuhvaćene i druge prijavljene porodice sa teritorije opštine, saopštili su iz ove gradske opštine.

Kolica je roditeljima u zgradi Opštine Novi Beograd uručila predsednica opštine Ivana Nikolić sa svojim timom.

- Želimo da roditeljima budemo podrška od prvih dana roditeljstva i da konkretnim programima olakšamo svakodnevicu porodicama sa malom decom. U toku su i podele dečjih auto-sedišta i bebi-paketa u okviru projekta „Dobro došla bebo na Novi Beograd”, kao i projekat „Novobeogradska mama”, koji realizujemo zajedno sa društveno odgovornim kompanijama, obezbeđujući mamama pakete podrške u vidu različitih proizvoda i usluga. Nastavićemo da osluškujemo potrebe porodica i razvijamo programe koji im pružaju konkretnu podršku – rekla je Ivana Nikolić.

Prijave za dodelu dečjih kolica i dalje su u toku. Pravo na prijavu imaju roditelji dece rođene u tekućoj godini, čije je prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Novi Beograd.

Roditelji se mogu prijaviti popunjavanjem obrazaca i dostavljanjem potrebne dokumentacije na pisarnici Gradske opštine Novi Beograd, u šalter sali, ili elektronskim putem posredstvom aplikacije na zvaničnom sajtu Opštine, navodi se u saopštenju.