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Direktor preduzeća Beogradske elektrane Vanja Vukić najavio je danas da se uskoro očekuje puštanje u probni rad nove toplane na Ekspo lokaciji, koja će pružati uslugu hlađenja, a proizvodiće i toplotnu energiju za grejanje hala i stanova, protočnu toplu vodu za stanove, kao i struju.

"Ovo je prvi put od osnivanja Beogradskih elektrana da uvodimo novu uslugu. Tehnologija koju ćemo primeniti je jedna od najboljih u svetu, a u projektovanju su učestvovali naši ljudi", rekao je Vukić novinarima na skupu "Dana komunalaca 2026".

Istakao je da se toplana nalazi iza Srpskog paviljona, na lokaciji na kojoj će se održati specijalizovana međunarodna izložbe "Ekspo 2027", te da je počelo ispitavanje sistema i očekuje da će uskoro krenuti u probni rad.

Vukić je naglasio da se u toj novoj toplani primenjuje najmodernija tehnologija i da koriste prirodni gas kao energent, te da će emisija štetnih gasova biti niska.

Najavio je i da Beogradske elektrane, zajedno sa Rudarsko-geološkim fakultetom, uskoro kreću istraživanje geotermalnih izvora u Beogradu.

Naveo je da je to preduzeće uradilo istraživanje, zajedno sa fakultetom, teda je ustanovljeno da na odredjenim podrucjima u Beogradu postoji geotermalna energija, koja se nalazi na oko 2.000 metara ispod površine zemlje, gde se nalazi voda temperature od oko 110 stepeni.

Vukić je kazao da će Beogradske elektrane krenuti u istražnu bušotinu kako bi tu studiju, za koju stručnjaci sa Rudarsko-geološkog ;fakulteta kažu da je 95 odsto tačna, potvrdili.

"Kada je potvrdimo, krenućemo u eksplatacionu bušotinu i pokušati da eksploatišemo baš kao što rade neki gradovi u Evropi. Razmišljamo i o akumulatorima toplotne energije kako bismo skladištili toplotnu energiju i koristili je kada za to bude potrebe", rekao je Vukić.

Sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije (PKS) Dalibor Joknić kazao da Komora pokušava da ceo komunalni sektor okrene ka novim tehnologijama i da se prepoznaju tri procesa - digitizacija, digitalizacija i sistemska integracija.

"Imamo sjajnu priču kod Beogradskih elektrana, imamo i kod Parkinga, oni već dugo uvode inovativna rešenja, a pokušaćemo da ta rešenja uvedemo u oblasti vodovoda i oblasti komunalnog otpada", rekao je Joknić, ali je ukazao da te inovacije i prilično koštaju.

Istakao je da je problem i održavanje sistema, jer predstavlja ogroman trošak.

U hali "Playground" Beogradskog sajma održava se skup predstavnika komunalnih delatnosti, na kom će biti održani i paneli "Zeleni restart: Kako grejati gradove bez zagadjenja vazduha?" i "Komunalna evolucija: Smart tehnologije za gradove po meri čoveka".