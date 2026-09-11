Slušaj vest

Građani Novog Beograda otputovali su na besplatan izlet u Sremske Karlovce, u organizaciji Gradske opštine Novi Beograd. Pred polazak ih je ispratila predsednica ove opštine Ivana Nikolić, poželevši im srećan put i lepo druženje.

– Želimo da našim sugrađanima pružimo što više prilika da putuju, druže se i kvalitetno provode slobodno vreme – rekla je Nikolićeva.

Za jučerašnji izlet vladalo je veliko interesovanje, pa su put Sremskih Karlovaca krenula dva autobusa. Novobeograđani su dan proveli u druženju i upoznavanju sa kulturnim i istorijskim znamenitostima ovog mesta.

Gradska opština Novi Beograd nastaviće da organizuje besplatne izlete i različite programe namenjene svojim sugrađanima, saopšteno je iz ove opštine.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradSJAJNA POMOĆ ZA NOVOBEOGRADSKE MAME I TATE: Podela kolica za bebe za 110 novobeogradskih porodica, prijave su i dalje u toku, a evo ko ima pravo!
Screenshot 2026-09-10 113042.png
BeogradDAR NAJMLAĐIMA OPŠTINE NOVI BEOGRAD: Materijal za crtanje, slikanje i vajanje za više od 8.400 novobeogradske dece u 40 vrtića
Screenshot 2026-09-09 094626.png
BeogradOPŠTINA NOVI BEOGRAD DAROVALA PRVAČIĆE! Đacima prvacima na poklon vaučer od 10.000 dinara!
Screenshot 2026-09-02 105709.png
BeogradDANAS POČINJE PRIJAVA ZA BESPLATNE IZLETE U OPŠTINI NOVI BEOGRAD: Evo kako i kome da se prijavite!
Screenshot 2026-08-24 102549.png