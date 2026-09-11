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Građani Novog Beograda otputovali su na besplatan izlet u Sremske Karlovce, u organizaciji Gradske opštine Novi Beograd. Pred polazak ih je ispratila predsednica ove opštine Ivana Nikolić, poželevši im srećan put i lepo druženje.

– Želimo da našim sugrađanima pružimo što više prilika da putuju, druže se i kvalitetno provode slobodno vreme – rekla je Nikolićeva.

Za jučerašnji izlet vladalo je veliko interesovanje, pa su put Sremskih Karlovaca krenula dva autobusa. Novobeograđani su dan proveli u druženju i upoznavanju sa kulturnim i istorijskim znamenitostima ovog mesta.

Gradska opština Novi Beograd nastaviće da organizuje besplatne izlete i različite programe namenjene svojim sugrađanima, saopšteno je iz ove opštine.