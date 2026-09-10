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"Budućnost medicine", naziv je prvog Evroazijskog kongresa integrativne medicine, koji će biti održan u Beogradu u okviru zvaničnog programa EXPO 2027.

Kongres će u Beogradu od 19. do 21. juna 2027. okupiti eminentne stručnjake iz celog sveta. Lekari, istraživači, univerzitetski profesori, zdravstveni radnici i drugi stručnjaci iz Evrope, Azije i drugih delova sveta ukrstiće znanje i iskustvo, a sve u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja.

"Budućnost medicine" zamišljena je kao mesto na kojem će se susresti nauka, nove tehnologije i različiti medicinski sistemi, sa zajedničkim ciljem da se medicina ne usmeri samo na lečenje bolesti, već i na stvaranje i očuvanje zdravlja pojedinca, društva i planete.

Foto: T.S

Predsednik kongresa je prof. dr Momir Dunjić, koji se preko 30 godina bavi integrativnom medicinom.

Jedinstvena prilika za razmenu znanja, iskustava i najnovijih dostignuća iz ovih oblasti

Razmena znanja o integrativnim, preventivnim, personalizovanim i na dokazima zasnovanim pristupima zdravlju i medicini, povezivanjem stručnjaka i institucija sa Istoka i Zapada, cilj je prvog Evroazijskog kongresa integrativne medicine.

Od tradicionalne medicine do veštačke inteligencije

Na prvom Evroazijskom kongresu integrativne medicine pred učesnicima je širok spektar tema koje povezuju savremenu medicinu sa različitim pristupima očuvanju i unapređenju zdravlja. Oblasti o kojima će biti reči su salutogeneza, tradicionalni medicinski sistemi, medicina tela i uma, ishrana, mikrobiom, planetarno zdravlje i medicina životne sredine, kao i različite integrativne kliničke discipline.

Foto: T.S

Lekari podsećaju da reč zdravlje potiče od grčke reči "salus" - zdravlje i "genesis" - poreklo.

"Stoga je salutogeneza pojam koji se koristi da opiše novi pravac u istraživanju, a bavi se izvorom zdravlja u vezi sa telom, dušom i duhom. Nasuprot tome, imamo pojam patogeneze koja potiče od grčke reči "parthein" - patnja i genesis - poreklo ili početak i ukazuje na uzrok - koren bolesti. Kvalitet života bitno utiče na pojam zdravlja. On podrazumeva naš lični odnos prema negovanju sopstvenog zdravlja".

Posebna pažnja, ističu organizatori, biće posvećena zdravom i dugovečnom životu, veštačkoj inteligenciji, digitalnom zdravlju, robotici i drugim oblastima koje bi mogle da oblikuju medicinu budućnosti.

Lekare, istraživače, profesore, zdravstvene radnike, praktičare, mlade istraživače i druge zainteresovane stručnjake organizatori pozivaju da učestvuju na kongresu. Predviđena je mogućnost učešća u svojstvu delegata, ali i prijavljivanja naučnih radova i sažetaka za usmena i poster izlaganja, kliničke i naučne prikaze slučajeva, kao i druge naučne formate.

Poziv upućen univerzitetima, bolnicama, institutima i stručnim udruženjima

Poseban poziv upućen je univerzitetima, fakultetima, institutima, bolnicama, klinikama i privatnim medicinskim praksama, koje se pozivaju da učestvuju kroz delegacije svojih profesora i zdravstvenih stručnjaka, predstavljanje istraživanja i kliničkih programa, kao i kroz uspostavljanje novih akademskih, naučnih, obrazovnih i profesionalnih saradnji.

Foto: T.S

Ukoliko postoji dovoljan naučni interes, institucije mogu razgovarati i o organizovanju posebnih sesija, panela, radionica ili pratećih simpozijuma u okviru kongresnog programa, uz odobrenje naučnog i programskog odbora.

Poziv je upućen i medicinskim, naučnim i profesionalnim udruženjima i društvima, koja mogu učestvovati delegiranjem svojih članova i predavača, predstavljanjem istraživanja i stručnih aktivnosti, kao i organizovanjem posebnih sesija, panela, radionica ili pridruženih simpozijuma.

Organizatori posebno pozivaju istaknute stručnjake da se uključe kao pozvani predavači, predsedavajući sesija, panelisti ili članovi šire naučne mreže kongresa.

Dugoročna saradnja Evrope i Azije, zajednička istraživanja, edukacija, ali i pokretanje novih inicijativa u oblasti medicine budućnosti, cilj je velikog stručnog skupa u okviru programa EXPO 2027.

Međunarodni stručni skup, međunarodno povezivanje i saradnja

Kako ističu organizatori, ambicija kongresa nije samo održavanje međunarodnog stručnog skupa, već stvaranje dugoročne platforme za saradnju Evrope i Azije. Ona podrazumeva razmenu znanja, zajednička istraživanja, edukaciju i pokretanje novih inicijativa u oblasti medicine budućnosti.

Foto: T.S

"Budućnost medicine" zamišljena je kao mesto na kojem će se susresti nauka, nove tehnologije i različiti medicinski sistemi, sa zajedničkim ciljem da se medicina ne usmeri samo na lečenje bolesti, već i na stvaranje i očuvanje zdravlja pojedinca, društva i planete.

Predsednik kongresa je prof. dr Momir Dunjić, a zainteresovani za učešće i saradnju mogu dobiti dodatne informacije putem telefona +381/62-222-555 (Viber/WhatsApp) ili na zvaničnoj internet-stranici kongresa: eurasiaim.org.

PROGRAMSKI ODBOR

Prof. Dr. Ka Kit Hui (SAD)

Prof. Dr. Momir Dunjić (Srbija)

Prof. Dr. Zhao Jing (Kina)

Prof. Dr. Stefano Turini (Italija)

Prof. Dr. Gunvant Yeola, Pune (Indija)

Dr. Boris Ivanič (Slovačka)

Prof. Dr. Milan Milisavljević (Srbija)

Dr. Jadwiga Hajewska Kosi (Slovenija)

Dr. Magdalena Kocot Kepska (Poljska)

Prof. Dr. Slaviša Stanišić (Srbija)

Dr. Dušan Nenezić (Crna Gora)

Dr. Maria Tzanidaki (Grčka)

Prof. Qi Li (Kina)

Dr. Rainer Picha (Austrija)

Dr. Adnan Ozgutucu (Turska)

Dr. Yasuhiro Shimotssura, PhD (Japan)

Prof. Dr. Kemal Ozerkan (Turska)

Assoc. Prof. Dr. Gordana Marković (Srbija-Slovenija)

Valassas Lavrentios, PT, DO (Grčka)

Prof. Dr. Tatjana Novaković (Srbija)

Prof. Dr. Zdravko Vitošević (Srbija)

Prof. Dr. Biljana Ljujić (Srbija)

Prof. Dr. Gordana Marković (Srbija)

Dr. Lenka Tenžera (Srbija)

Foto: T.S

NAUČNI ODBOR

Prof. Dr. Ka Kit Hui, UCLA (SAD)

Prof. Hakima Amri, Georgetown University (SAD)

Prof. Dr. Gunvant Yeola, Pune (Indija)

Prof. DDS Dominic Lu, University of Pennsylvania (SAD)

Prof. Shanshan Guo, CACMS (Kina)

Prof. Dr. Nebojsa Nick Knežević, Illinois University (SAD)

Prof. Dr. Momir Dunjić (Srbija)

Prof. Dr. Zhao Jing, CACMS (Kina)

Prof. Djuro Koruga (Srbija)

Dr. Yasuhiro Shimotssura, PhD (Japan)

Dr. Jorgos Kavauras (Nemačka)

Dr. Farokh Master (Indija)

Dr. Magdalena Kocot Kepska (Poljska)

Prof. Dr. Slaviša Stanišić (Srbija)

Prof. Qi Li, CACMS (Kina)

Prof. Dr. Biljana Ljujić (Srbija)

Prof. Dr. Gordana Marković (Srbija)

Dr. Walter Molk (Austrija)

Prof. Dr. Branislav Milovanović (Srbija)

Prof. Dr. Stefano Turini (Italija)

Prof. Dr. Ljubica Konstantinović (Srbija)

Prof. Dejan Raković (Srbija)

Prof. Dr. Kemal Ozerkan (Turska)

Prof. Dr. Milan Milisavljević (Srbija)

Dr. Rainer Picha (Austrija)

Dr. Behire Ozek (Turska)